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牛津大學科學家：武漢肺炎疫苗9月前可望問世

最新更新：2020/04/12 17:11

（中央社倫敦11日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）重創全球，各界至盼能加以預防。英國牛津大學一支研究團隊的領導人如今透露好消息，表示疫苗可望在9月前問世。

牛津大學疫苗學教授吉伯特（Sarah Gilbert）今天告訴英國「泰晤士報」（The Times），她有「8成信心」疫苗會有效果，而且可在9月前完成。

曾有專家警告大眾，研發疫苗一般需時多年，要做出武漢肺炎疫苗，最快得花12至18個月。但吉伯特告訴泰晤士報，她不是單憑直覺發表上述評論，隨著每週發展，她的團隊掌握更多觀察數據。

吉伯特告訴泰晤士報，全球有數十支團隊正在研發武漢肺炎疫苗，她的團隊在英國最有進展。

如今英國實施封城即將邁入第4週，疫苗對當局能否放寬管制措施、讓民眾回歸正常生活至關重要。吉伯特說，預計未來兩週就會開始進行人體試驗。

若要生產亟需的數百萬劑疫苗，可能得花上數個月時間。吉伯特說，她正在跟英國政府討論資金問題，以及在最終結果出爐前就展開生產程序，好讓民眾在疫苗一經證實有效後就能立即接種。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1090412

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