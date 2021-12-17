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義大利男子假冒醫師線上看診私處 400女性受害

2021/12/17 20:28（12/17 20:37 更新）
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義大利警方17日搜查一名性變態連續犯的住所，據信他偽裝成婦科醫師，說服眾多女性透過網路接受私處看診。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
義大利警方17日搜查一名性變態連續犯的住所，據信他偽裝成婦科醫師，說服眾多女性透過網路接受私處看診。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社羅馬17日綜合外電報導）義大利警方今天搜查一名性變態連續犯的住所，據信他偽裝成婦科醫師，說服眾多女性透過網路接受私處看診。

義大利南部城市巴里（Bari）警方在接獲多名受害者報案後，對40歲嫌犯進行電話監聽，隨後在他的家中查獲多部智慧型手機與記憶卡。

警方發表聲明說，嫌犯被控打電話給在全國各個診所進行過抹片檢查的女性，謊稱她們被診斷出「多種陰道感染」。

聲明指出，「他接著說服她們接受線上婦科檢查」；並稱，「全義各地有400多名女性」淪為目標，遍及拉齊奧（Lazio）、倫巴底大區（Lombardia）和卡拉布里亞（Calabria）等地。

「共和報」（Repubblica）引述一名受害者的話報導：「他自稱是醫師，知道我的生日和出生地點，詢問我近幾個月是否做過婦科檢查。」

報導中稱為露西亞（Lucia）的這名女子說：「他的問題越來越私密…然後要求透過Zoom或是 Hangout視訊…接著要求我露出私處，確認診斷結果。」

警方表示，這起案件的相關調查正在進行中。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1101217

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