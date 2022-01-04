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英國安德魯王子性侵案 律師籲法官駁回指控

2022/1/4 17:40
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（中央社紐約3日綜合外電報導）英國安德魯王子的律師將利用明天的法庭聆訊，呼籲紐約法官駁回對這位王室成員提起的性侵訴訟。美國女子朱弗里先前告上法院，聲稱逾20年前、安德魯王子在她未滿18歲時性侵她。

法新社報導，預期安德魯王子（Prince Andrew）的律師將主張，原告朱弗里（Virginia Giuffre）與美國已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）達成的保密協議將使安德魯王子免除法律訴訟。這份秘密簽訂的和解協議內容今天公開。

聆訊將於明天上午10時、雙方代表透過視訊會議舉行，媒體和一般民眾可透過電話收聽。

朱弗里宣稱艾普斯坦將她「借出」，與他富有且有權勢的友人發生性關係，其中包括安德魯王子，但安德魯一再極力否認這項指控。

根據首度公開的協議內容顯示，朱弗里2009年收取50萬美元（新台幣1379萬元），同意撤銷對艾普斯坦的民事訴訟。

這份協議還包括一項條款，據稱是為了保護「其他相關可能被告」免於法律訴訟。艾普斯坦兩年半前在獄中候審時自殺身亡。

代表英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）次子安德魯王子的律師，將在明天的口頭辯論中援引這項協議，屆時他們將呼籲法官凱普蘭（Lewis Kaplan）駁回朱弗里對安德魯王子的訴訟。

朱弗里的律師過去已表示，他們將主張和解協議與她對安德魯的民事訴訟「無關」，本案必須繼續進行。

朱弗里去年提起民事訴訟，要求不明的損害賠償，指控安德魯王子在2001年性侵她，當時她年僅17歲，根據美國法律是未成年人。61歲的安德魯沒有面臨刑事指控。（譯者：陳怡君/核稿：劉學源）1110104

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