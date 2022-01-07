斯里蘭卡印度合資設戰略油儲 因應中國勢力擴大

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（中央社可倫坡6日綜合外電報導）斯里蘭卡與印度今天簽署一項聯合投資計畫，將重啟英國殖民時代的戰略油儲設施，並加強此一區域的能源安全。

法新社報導，一般認為雙方這項協議是為對抗中國在此區漸增的影響力，而中國外交部部長王毅再過兩天就將到訪斯里蘭卡。

斯里蘭卡能源部長甘曼皮拉（Udaya Gammanpila）表示，這項與印度石油公司（Indian Oil Corporation ）卡里蘭卡分部所簽的協議，與東部春可馬里港（Trincomalee）附近的油庫翻新有關，這些油庫曾在二次世界大戰期間為盟軍所用。

甘曼皮拉在推特（Twitter）表示，發展「春可油庫區」（Trinco Oil Tank Farm）的協議已在今晚簽署。

在這項合資下，斯里蘭卡將握有51%股權，其餘為印度所有。甘曼皮拉並未說明雙方各投資多少金額。

本週稍早，斯里蘭卡內閣已批准了油庫區發展計畫，區內將可儲存800萬桶石油。

油庫區位於首都可倫坡（Colombo）東北方約260公里處，在戰後大多油庫已廢棄不用。而在2003年一項協議下，印度石油公司使用了其中14座油庫。

能源部表示，園區內原有100座油庫，但其中一座在1942年4月被日本軍機炸毀。

在新協議下，印度石油公司對現行營運中的14座油庫，將有50年租期，並與斯里蘭卡國營「錫蘭石油公司」（Ceylon Petroleum Corp., CPC）共同擁有61座油庫。

其餘24座油庫將由錫蘭石油公司自行經營；在斯里蘭卡的燃料零售市場中，錫蘭石油公司與印度石油公司存在競爭關係。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1110107