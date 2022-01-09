澳媒：極右派滲透原民運動 引發舊國會大廈火災

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（中央社記者丘德真雪梨9日專電）澳洲「舊國會大廈」於去年底連續發生火災，事前一群自稱聲援原住民族抗爭的人士聚集並舉行「傳統煙火儀式」，隨後演變成火災。澳媒指事件是受極右派勢力滲透和主導所致。

1972年，澳洲原住民族不滿時任澳洲總理麥馬洪（William McMahon）拒絕承認原住民族人的土地權，於是在當時的國會大樓前搭建「帳篷大使館」（Tent Embassy）抗議。

澳洲國會於1988年搬遷至新大樓，原址隨後改名為「舊國會大廈」，並於2008年改變用途成為「澳洲民主博物館」；而「帳篷大使館」則繼續留在原地，50年來一直是澳洲原住民族運動以及和平非暴力抗爭的重要象徵。

「週末澳洲人報」（The Weekend Australian）昨天報導，去年12月21日和30日，「舊國會大廈」先後發生兩宗火災，造成多處被燒成焦黑。

墨爾本「世紀報」（The Age）昨天報導，「澳洲民主博物館」館長卡普（Daryl Karp）指出，大火對該館造成的破壞，已經無法修復；到目前止，一共有5名涉案人遭警方起訴。

世紀報提到，「帳篷大使館」的「使館委員會」（Embassy Council）於去年12月30日發表聲明，譴責造成大火的行為。聲明強調，「使館委員會」和「傳統土地持有人」（traditional owners）事前對於造成火災的「傳統煙火儀式」（smoking ceremony）並不知情，而且從未同意和授權舉行有關儀式。

納努瓦族（Ngunnawal）長老威廉斯（Matilda House-Williams）向世紀報指出，極右派人士從去年12月初起陸續前往「帳篷大使館」聚集，並且高喊類似美國陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）常用辱罵警察的口號，例如，挪用電玩術語「非玩家角色」（Non Player Character）斥罵警察沒有獨立思考，又指警察是「戀童癖的保護者」等。

週末澳洲人報指出，來自全澳洲各地，自稱是聲援「帳篷大使館」抗爭50週年活動的示威者，他們揚言要「奪回」失陷的「舊國會大廈」，同時在「帳篷大使館」周圍宣傳反對COVID疫苗的言論。他們去年12月21日第一次在舊國會大廈前生火，造成大廈前門被燒毀；他們宣稱是因為「傳統煙火儀式」失控釀成火災。

週末澳洲人報提到，原住民族長老豪斯（Aunty Matilda House）和孟洛 （Aunty Jenny Munro）擔心「帳篷大使館」抗爭50週年活動會因為極右派的出現而變調，故此試圖請他們離開，但遭到拒絕。

報導指出，從去年12月起在「帳篷大使館」聚集的人士以白人占大多數，但也有少數被極右派收編的原住民族族人參與。例如穆拉瓦里族（Murawarri）的原住民族運動抗爭者小席林斯沃斯（Bruce Shillingsworth Jr）和父親老席林斯沃斯（Bruce Shillingsworth Sr）等。

週末澳洲人報提到，小席林斯沃斯與極右派的反苗疫運動勢力關係密切；他在社群媒體上分享的影片，強調舊國會大廈被燒毀的前門「反正是要被拿下的！」

來自維吉布族（Widjabul）的「起立第一民族全國正義運動」（GetUp's First Nations Justice Campaign）總幹事鮑德溫（Larissa Baldwin）向週末澳洲人報表示，她認為目前在「帳篷大使館」集結的人士，實為「一群小丑」。

鮑德溫強調，極右派人士破壞了「帳篷大使館」悠久的非暴力和平抗爭的傳統和價值。

雖然連續兩場火災後已有多人被拘捕，而且1月6日警方一度驅散示威者，但世紀報指出，事後又有更多極右派人士前往「帳篷大使館」周圍聚集。

週末澳洲人報及世紀報均提到，這些滲透到原住民族運動的極右派勢力，主要是致力擺脫政府和法律約束的「主權公民」（sovereign citizen）運動支持者。（編輯：林憬屏）1110109