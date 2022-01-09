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首頁 / 國際

埃及起義代表人物 人權運動者沙斯遭囚9百天獲釋

2022/1/9 16:59
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（中央社巴黎8日綜合外電報導）巴勒斯坦裔埃及人權運動者拉米．沙斯（Ramy Shaath）遭埃及囚禁近2年半後，今天抵達法國。家人表示，沙斯已被迫放棄埃及國籍。

現年48歲的沙斯是2011年埃及起義的代表性人物，也是反以色列運動「抵制、撤資、制裁」（Boycott, Divestment and Sanctions, BDS）的埃及分部協調人。

法新社記者看到沙斯和法籍妻子李布隆（ Celine Lebrun）踏出巴黎戴高樂機場（Charles De Gaulle Airport），沙斯表示，終於重獲自由，「讓人有點激動」。

他說：「我過去兩年半在獄中、在一些強迫失蹤的地點輾轉。其中一些不見天日，一些是獨居房，一些則是和非常多的人待在一起，遭受非常不人道的對待。」

家人稍早發聲明表示，這位巴勒斯坦資深政治人物納比勒．沙斯（Nabil Shaath）之子正在前來巴黎的路上。家人還說，沙斯被埃及人「強行拘留」900天後獲釋，他們「鬆了一口氣，也非常高興」。

但家人表示，「很遺憾他們強迫拉米得放棄埃及國籍才能獲釋，兩年半來不公不義地被拘禁在不人道環境之後，他應該無條件獲釋才對」。

「沒人應該在自由和公民資格之間做抉擇。」

沙斯是在6日晚間獲釋。

家人表示，埃及當局後來在開羅機場把沙斯交給巴勒斯坦自治政府代表，沙斯在開羅機場搭上飛往約旦首都安曼（Amman）的飛機，之後再轉往巴黎。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在推特讚揚埃及釋放沙斯的作法。

沙斯2019年7月因協助「恐怖組織」罪名被捕後，其妻遭埃及驅逐出境，2020年4月，埃及將沙斯和另12人列入恐怖名單。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110109

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