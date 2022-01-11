怕感染將染疫兒塞後車廂惹議 支持者聲援媽媽

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（中央社休士頓11日綜合外電報導）美國德州一名女教師發現兒子染疫，為保護自己不受感染，便將兒子塞進後車廂，驅車前往篩檢站複檢，事後被控危害兒童安全，支持者今天在她家門口掛上標語，聲援這名母親。

若干群眾今天在這名女教師位於德州休士頓郊區澤西村（Jersey Village）的家門前，懸掛標語和鼓勵她的信件。這些支持者當中，還有曾被她教過的學生。

41歲的比姆（Sarah Beam）上週驅車前往休士頓一處毋須下車即可接受檢測的得來速篩檢站。

她告訴現場工作人員，她帶著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢呈陽性的13歲兒子前來複檢，還說她讓他躺進汽車後車廂裡，以免自己被感染。

工作人員要求比姆打開後車廂，然後告訴她，除非這名男孩坐到汽車後座，否則無法進行任何篩檢，接著報警處理，警察藉由監控錄像畫面證實了她的說法。

比姆8日遭控危害兒童安全被捕，隔天以1500美元（約合新台幣4萬1500元）保釋金獲釋。

支持者今天來到比姆家，掛上聲援她的標語。

有一人寫道，她是「無名英雄、是學校的資產，也是學生的福氣」，而另一個人說她是「了不起的教師、慈愛的母親和能力十足的女性」。

懸掛在窗前的標語寫著「我們永遠與妳站在一起」和「別單憑表面論斷一切」。

比姆任教的學校說，她正留職停薪等候調查，法院尚未宣布將於何時審理此案。（譯者：劉文瑜/核稿：曹宇帆）1110111