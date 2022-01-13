國際奧會與涉新疆棉中企合作 美國會去函要解釋

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（中央社記者徐薇婷華盛頓12日專電）國際奧會委託使用新疆棉的中國企業生產制服，美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）今天去函表示，北京冬奧人員可能因此穿到涉及強迫勞動的服飾，要求國際奧會解釋。

北京冬奧倒數不到一個月，賽事因中國在新疆涉及強迫勞動、種族滅絕爭議風波不斷。近期又因國際奧林匹克委員會（IOC，簡稱國際奧會）委託製造制服的中國公司恆源祥、運動品牌「安踏」使用新疆棉，引發外界關切。

擔任CECC共同主席的民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）、民主黨籍眾議員麥高文（Jim McGovern），今天協同委員會成員、長期關注中國人權的共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）聯名致函國際奧會主席巴赫（Thomas Bach），要求他出示恆源祥、安踏製造材料未涉及強迫勞動的證據。

信函指出，美國總統拜登（Joe Biden）去年12月簽署生效的「防止維吾爾人強迫勞動法」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）建立「可反駁推定」（rebuttable presumption）制度，推定所有來自新疆的貨物都涉及強迫勞動，不得進口至美國。

信函表示，新疆棉已成為當地強迫勞動、系統性壓迫代名詞。面對外界關切聲音，安踏持續使用新疆棉，且這間據報在今年年底前都會是國際奧會官方運動制服供應商的中國運動品牌，去年3月更退出「良好棉花發展協會」（BCI），表示會持續採購新疆棉花。

同樣地，信函指出，恆源祥也廣告自己使用新疆棉，且在新疆設廠。根據美國新聞網站Axios去年4月報導，國際奧會委託恆源祥為奧會成員、2022年奧運工作人員提供制服。

信函進一步說，面對Axios記者詢問，國際奧會稱恆源祥有提供「產地證書」，證明制服布料中棉花來自中國以外的地方，卻不願提供副本。

信函表示：「由於安踏、恆源祥皆持續使用新疆棉，讓人擔心國際奧會人員或參與2022奧運的人士可能會穿著『遭強迫勞動污染』的服飾。」

信函要求巴赫，公布恆源祥提供的「產地證書」副本，並說明該證書為何可信。針對安踏，信函則要巴赫說明安踏是否有為自己產品未涉及強迫勞動提出任何保證。（編輯：高照芬）1110113