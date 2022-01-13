北約願談武器控管 俄羅斯警告情勢「非常危險」

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（中央社布魯塞爾12日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）今天表示願意與俄羅斯談論武器控管和飛彈部署以避免歐洲發生戰爭風險，但莫斯科當局表示，情勢「非常危險」，前進的道路並不明確。

「華盛頓郵報」認為，北約不太可能答應俄羅斯的要求，對哪個國家加入北約行使發言權，專家說，最好的情況是雙方繼續會談。

北約和俄國今天針對歐洲安全問題面臨嚴重分歧，北約盟國要求俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）撤回烏克蘭邊境軍隊，並加入談判以減少公開衝突的威脅。

法新社報導，西方國家大使今天在比利時布魯塞爾北約總部會見克里姆林宮高階特使，說莫斯科當局對烏克蘭或任何其他國家加入北約不具否決權，還警告俄國若入侵烏克蘭，將付出重大代價。

俄羅斯昨天在烏克蘭邊界進行實彈演習。美方代表團的副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）向媒體表示，難以理解為何擁有核武的俄羅斯會對比自己小得多的鄰國烏克蘭感到備受威脅，也不明白為何俄羅斯要在與烏克蘭接壤的邊境一帶執行實彈演習。

雪蔓說：「這是什麼意思？侵略？恫嚇？試圖顛覆？我不知道，但這無助透過外交途徑解決問題。」

俄羅斯會談對口、副外長格魯希科（Alexander Grushko）同意事態並沒有突破，並感嘆俄羅斯和北約之間沒有「正向的目標，完全沒有」。

格魯希科說：「對話相當坦率、直接、深入、緊張，但同時也展現雙方在基本議題上存在大量分歧。」

蒲亭政府要求西方排除北約接受東邊的烏克蘭、喬治亞或芬蘭成為新成員一事，並希望在冷戰後加入北約的波蘭和波羅的海國家等前蘇聯加盟國，限制北約的部署。

但西方盟國並未收到俄國將撤軍的承諾，俄方堅稱這不會對已遭部分占領的鄰國烏克蘭構成威脅，不過西方警告，俄國若發動入侵，將祭出大規模經濟制裁。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）警告：「俄羅斯不打算同意這項提議。雖然他們也沒拒絕，但俄方代表表明，他們需要一些時間才能給北約答覆。」

他說：「北約盟國和俄羅斯之間針對這些議題存在重大分歧，彼此間的分歧不易消弭。」

據路透社報導，史托騰柏格表示，北約願意舉行武器會談，但不會允許俄國否決烏克蘭有朝一日要加入北約的企圖，而這是俄方表明不會退讓的核心訴求。

史托騰柏格在記者會上表示：「歐洲存在發生新武裝衝突的真實風險。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110113