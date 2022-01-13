埃及女教師因跳舞影片失業離婚 掀女權論戰

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（中央社開羅13日綜合外電報導）埃及小學教師兼3個孩子的母親尤塞夫（Aya Youssef）因她跳舞影片在網路上瘋傳而被解雇，丈夫甚至與她離婚，此事件再度點燃有關女性權利的辯論戰火。

這段影片顯示，30歲的尤塞夫穿戴頭巾、長褲和長袖上衣，微笑著與同事跳舞，享受在尼羅河上的遊船之旅；然而，這部本月稍早發布的影片在社群媒體上被廣為分享，引發兩派論戰。

部分批評者指控尤塞夫有違埃及這一穆斯林大國的傳統價值觀，另一派人則堅定支持尤塞夫。

近年來，埃及發生數起女性在社群媒體上遭到誹謗的案例，激起民眾憤怒要求對誹謗者追究責任。

與此同時，人權組織警告，自2014年埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）上任以來，這個益發保守的北非國家對民眾自由的鎮壓範圍愈來愈廣。

尤塞夫近期告訴私營電視頻道，她在旅途中相當開心，舞步是「自然即興」的，尤塞夫並說：「我們所有人都在跳舞。」

不過，影片被分享到網路上後，一些觀看者嚴厲批評他們認為「不得體」的行為。

一位推特（Twitter）用戶卡留比（Jihad al-Qalyubi）表示，尤塞夫的行為是「可恥的」。另一人貝海瑞（Ahmed al-Beheiry）說，他「搞不懂已婚婦女何以以這種下流的方式跳舞」。

影片瘋傳後，埃及代蓋赫利耶省（Dakahlia）教育廳將尤塞夫轉介至紀律委員會，尤塞夫在此被解除她於曼蘇拉（Mansoura）的教師職位。但在各界隨後的強烈抗議之下，尤塞夫本週復職。

「埃及女性權利中心」（Egyptian Centre for Women's Rights）負責人（Nihad Abu al-Qumsan）奎珊也聲援尤塞夫。

奎珊諷刺地說：「我們將詢問法院有關正確的舞蹈規則—以便所有女性在其兄弟或兒子的婚禮、生日宴會上跳舞時，都遵從正確的規定。」

尤塞夫的丈夫在看了影片後與她離婚，此事並招致埃及著名女演員蘇瑪亞·卡夏（Sumaya al-Khashab）不滿，她稱這顯現出雙重標準。

「比如，有很多女人甚至在（丈夫）入獄時都支持她們的男人，或當情況惡化時，也不拋棄她們的丈夫。」

尤塞夫告訴埃及「祖國報」（Al-Watan），她不知道是誰在網路上發布了那段影片，但矢言要對那些「誹謗和毀了她家庭」的人採取法律行動。

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尤塞夫跳舞影片不是第一個引發埃及眾怒的「網路羞辱」（online shaming）事件。一名17歲女學生上個月自殺後，兩名年輕男子本週被捕；據報導，女學生拒絕與男子發展關係，而被數位修改的圖片勒索後，服毒結束生命。

此外，埃及的本土舞者社群正在萎縮，主要是由於埃及在過去半個世紀變得更加保守，以及當局鎮壓自由的範圍擴大，使舞者這一職業背負的惡名愈來愈大。（譯者：張璦/核稿：陳政一）1110113