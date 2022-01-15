東京地下鐵為提升安全性 將移除站內垃圾桶

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本東京地下鐵公司（Tokyo Metro）將於16日最後一班電車收班後，全面移除站內設置的大多數垃圾桶，目的是提高站內安全性。民眾未來在東京將愈來愈難找到公共垃圾桶。

日本共同社報導，東京地下鐵已從本月上旬起將這項新措施透過告示公告旅客周知，並非是針對今天發生的站內與車站附近不明原因火災，及考生遭砍傷的因應作為。

朝日電視台報導，東京地下鐵預計從16日最後一班電車收班後移除站內多數垃圾桶，理由是「強化站內安全」。

東京地下鐵車站內過去曾發生可疑物品被丟棄在透明垃圾桶內，讓站方必須採取請警方來處理等作法因應，要花費不少時間。

雖然大多數垃圾桶將被移除，但像在女廁內供丟棄生理用品的小型垃圾桶，及自動販賣機旁專供丟棄飲料瓶罐的資源回收桶，將被保留下來。

早在東京地下鐵之前，東急電鐵公司與京王電鐵公司已從2004年移除站內垃圾桶，目的是為了防止恐怖攻擊；西武鐵道公司也從2021年3月起，考量到民眾可能丟棄口罩等物品，基於防疫對策移除站內垃圾桶。

除了車站外，東京都杉並區早從2001年起，將轄內約330處公園垃圾桶幾乎全數移除，當年的理由是避免民眾把家用垃圾拿到公園來丟。

因此，隨著東京地下鐵正式移除站內多數垃圾桶後，東京都內可以找得到公共垃圾桶的地方將愈來愈少。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110115