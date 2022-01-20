更多編輯台推薦新聞：
醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒
生活

醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

以色列向德國採購3艘潛艦 交易金額940億元

2022/1/20 22:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷20日綜合外電報導）以色列今天宣布和德國達成一項協議，將向德國工業巨擘蒂森克虜伯集團（Thyssenkrupp）採購3艘潛艦，金額達30億歐元（約新台幣940億元）。

以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）在聲明稿中說：「新潛艦將提昇以色列海軍的戰力，有助於以色列區域安全優勢。」

分析家表示，以色列和德國這次交易的協商，因為以色列上次採購德國潛艦一起疑似弊案而延宕。

這次的交易包括了三艘「旗魚號」（Dakar），首艘將在9年內運交以色列海軍。

這次的交易還包括在以色列建造訓練模擬艦，以及備用零件供應。

以色列國防部表示，德國政府將透過特別補助，提供這起交易的部份資金，和兩國2017年簽訂的一項協議一致。

此外，和德國經濟科技部簽訂的一項8.5億歐元協議，將投資以色列的工業，其中包括國防企業。

以色列2012年蒂森克虜伯集團潛艦採購案被控爆發大規模賄賂案，涉及多名高階軍官，與前總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的親信。

去年，尼坦雅胡的幕僚長和多名其他高級官員，因本案遭到起訴。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110120

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族