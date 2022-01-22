巴西總統母親去世 享耆壽94歲

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（中央社記者唐雅陵聖保羅21日專電）巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的母親奧林達（Olinda Bonturi Bolsonaro）今天凌晨2次沒有呼吸心跳後去世，享耆壽94歲，當天於聖保羅州內陸殮葬。

波索納洛在個人社群媒體上宣布母親去世的消息：「我對親愛的母親去世感到遺憾。願上帝以祂無限的慈愛迎接她。」

根據巴西新聞網站g1報導，奧林達因出現脫水跡象，17日入住聖保羅州內陸城市赫基斯特羅（Registro）的聖約翰醫院（Hospital São João），被診斷出患有尿道感染和脫水，開始接受藥物治療。

19日奧林達出現好轉；但20日凌晨在睡覺時出現支氣管抽吸現象，其中一個肺受損，一整天都很虛弱；21日凌晨2次沒有呼吸心跳後去世。

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波索納洛原本在蘇利南，正前往圭亞那，得知母親的死訊，即刻中斷行程，匆忙搭機趕回巴西，在聖保羅孔戈尼亞斯機場（Congonhas）登上總統專用直升機。在包括妻子蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）在內的多位第一家庭成員陪同下，於下午3時15分抵達聖保羅內陸的艾多雷多（Eldorado）。

隨後，波索納洛一行人直奔位於市中心的指引聖母教堂（Igleja N.S.da Guia）教區大廳，舉行守靈儀式後，在位於艾多雷多的中央公墓為奧林達舉行葬禮。波索納洛的父親裴西（Percy Geraldo Bolsonaro）也葬在中央公墓。（編輯：馮昭）1110122