澳洲學校將開學 新州維州學生須一週快篩兩次

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（中央社雪梨23日綜合外電報導）澳洲今天通報全境新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）58人病亡；人口最多的兩大州新南威爾斯州和維多利亞州都表示，下週學校開學時，學生要為Omicron變異株作採檢，一週兩次。

路透社報導，今天新州通報34人染疫死亡，維州14人不治，昆士蘭州10人病歿。

衛生官員表示，他們相信Omicron變異株在新州和維州引發的疫情已達高峰期；兩州今天分別通報單日新增確診2萬324例、1萬3091例。

暑假過後，澳洲各級學校一週內即將開學上課。

新州州長佩羅特（Dominic Perrottet）表示，將要求家長一週兩次使用COVID-19抗原快篩劑為孩子們作採檢，若有任何陽性反應，必須通報校方和政府。

佩羅特今天在雪梨告訴媒體說，數以百萬計的試劑套組本週正發送給州內3000所學校，學生應在開學首日前作好採檢。同時，教師和高中生都必須戴上口罩。

另外，維州方面也已依照返校計畫，建議讓學生一週採檢兩次。

兩州學校職員都須施打COVID-19疫苗；維州衛生官員表示，維州教師應在2月底截止日前接種追加劑。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1110123