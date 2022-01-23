在台墜機生死成謎 印度獨立鬥士波斯投影雕像揭幕

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（中央社台北23日電）今天是印度獨立運動鬥士波斯125歲冥誕，印度總理莫迪特別為他的3D投影雕像揭幕。由於波斯傳聞因空難在台灣罹難，成為台灣與印度的歷史連結之一。

波斯（Netaji Subhash Chandra Bose）於1897年1月23日出生在加爾各答（Kolkata），是印度獨立運動的重要領袖之一，與聖雄甘地、印度獨立後首任總理尼赫魯並稱「印度三傑」。

印度總統柯文德（Ram Nath Kovind）和總理莫迪（Narendra Modi）今天分別在推特發文，向波斯致敬。

此外，莫迪也在傍晚6時在地標「印度門」為波斯的3D投影雕像揭幕。印度政府將為波斯建造一座高8.5公尺的花崗石雕像，完成之後將替換3D投影雕像。

與甘地的溫和路線不同，波斯在印度獨立運動中積極奔走海外，接收了德國與日本移交的印度戰俘，籌組印度國民軍打算從海外反攻印度。然而，據信他於1945年8月在一場空難中隕命於台灣，無緣看到印度獨立。

中華民國駐印度副代表陳牧民與印度人民院前聯合秘書達斯（Rup Narayan Das），共同撰文回顧這段歷史，文章昨晚在印度「週日衛報」（Sunday Guardian）的網站刊出。

文章說，當時印度國民軍戰事失利，加上日本戰敗投降，波斯只好從西貢搭機抵達台灣，準備轉往第3地東山再起。然而，飛機從台北再次起飛時卻故障墜毀，波斯全身嚴重燒傷，送醫數小時後死亡。

歷史文獻顯示，由於波斯的遺體在台北火化，之後直接運到日本。許多印度人當時拒絕相信新聞報導，還衍生各種陰謀論，甚至期待他再次出現領導印度。

印度記者夏哈（Harin Shah）在墜機事件隔年到台灣查訪，並於1956年將調查結果出書公諸於世；印度政府也曾於1973年派遣國會議員率團赴台，尋找線索拼湊事件全貌。

直到今日，波斯生死之謎仍是印度學界熱烈討論的話題。

陳牧民昨晚在一場視訊波斯研討會中，邀請台灣與印度人民重新發現彼此之間的歷史連結，並表示台灣檔案管理局和許多資料庫，都藏有豐富史料，可以協助印度重新探索波斯的事跡。（編輯：韋樞）1110123