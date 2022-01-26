大企業疫苗強制令 拜登政府將正式撤銷

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國勞工部今天表示，將撤銷要求百人以上大公司「不打疫苗就採檢」的強制規定；這項規定先前遭最高法院裁定無效。

工作安全與保健局（Occupational Safety and Health Administration）表示，雖收回成命，但「強烈鼓勵員工接種疫苗，以對抗 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續對職場構成的危險」。

以保守派為絕大多數的最高法院本月裁定，政府不得要求百人以上的大公司實施不打疫苗就採檢的強制措施，這對總統拜登無疑是一大打擊。

但最高法院仍允許接受聯邦政府資金的機構，針對醫療照護員工實施強制接種令。

COVID-19疫情已在美國奪走86萬9000人命，在多月來公開敦促各界施打疫苗後，拜登政府去年9月宣布大型民營企業員工必須施打疫苗，未接種者須每週提交陰性採檢報告並佩戴口罩上班。

最高法院6位保守派大法官裁定上述規定無效，因為這麼做會「嚴重侵犯為數眾多的員工生活及健康」。

但持反對意見的3位自由派大法官表示，最高法院這項裁定，「讓聯邦政府難以對抗空前威脅我國勞工的COVID-19」。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110126