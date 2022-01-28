中國控美干預冬奧 華府籲放寬外交人員防疫規範

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）中國先前指控美國試圖破壞北京冬季奧運，華府今天表示，美方正在要求北京方面放寬外交人員的COVID-19隔離檢疫規範。

法新社報導，奉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「清零」政策的中國對入境旅客實施至少14天的強制隔離檢疫措施，且一再封鎖重點地區。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美方已針對「與外交特權及豁免背道而馳」的隔離檢疫與檢測規定，與中方展開討論。

普萊斯向媒體表示：「我們已經提出一系列我們認為是合理選擇的建議，既能符合COVID-19減災措施，同時又符合國際外交規範。」

他稱，儘管存有隱憂，但美國駐北京大使館的運作狀態並未改變。

中國國營的「環球時報」（Global Times）稍早警告美國國務院不要做出任何授權，讓其員工或眷屬離開中國，稱中國是「全世界最安全的地方」。

環時指出，美方人員離開中國，「只會製造恐慌、詆毀中國的防疫工作、對中國成功舉辦冬奥造成破壞」。

中國外交部長王毅和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）華府當地時間26日通電話期間，中方也要美國停止「干擾」北京冬奧。

美國已宣布，考量人權問題，美方外交人員將抵制2月4日的冬奥開幕式，美國的數個盟國也跟進這個作法。

美國指控中國對新疆維吾爾人進行種族滅絕，有超過100萬人被關押在拘留營中，他們多為穆斯林。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1110128