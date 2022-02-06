全球慈悲大挑戰 慈濟串連5國上萬學生參與

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慈濟基金會號召美國、台灣、土耳其、印尼、墨西哥等5國上萬名學生，參與美國非營利組織發起的全球慈悲大挑戰（Great Kindness Challenge）活動。（慈濟美國教育基金會提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年2月6日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯5日專電）號召在日常生活中善待他人的「全球慈悲大挑戰」每年吸引全球數千萬學生參與，慈濟基金會今年串連美國、台灣、土耳其、印尼、墨西哥5國超過1萬名學生加入。

位在加州卡爾斯巴德（Carlsbad）的非營利組織「和平兒童」（Kids for Peace）自2011年發起全球慈悲大挑戰（Great Kindness Challenge）活動，每年獲得來自115個國家、超過1800萬學童響應。

透過學童在日常生活中實踐良善行為，宗旨在於化解校園暴力、霸凌問題，促進人與人之間的包容與理解。

全球慈悲大挑戰進入第11年，歷年來曾獲得全美電視台、平面媒體報導。2018年美國廣播公司（ABC）談話性節目「早安美國」（Good Morning America）在紐約「時報廣場」現場連線，報導學童參與情形。

慈濟美國教育基金會發布新聞稿，慈濟去年號召美國5所學校250名學生首度參與全球慈悲大挑戰，今年擴大參與。來自美國、台灣、土耳其、印尼、墨西哥共1萬700名學生，透過社群網站的主題標籤串連，分享生活中能力所及的小小善行。

加州胡桃市（Walnut）的慈濟大愛幼兒園，小朋友帶著自製的卡片，向學校警衛、老師、校工表達感謝，製作海報呼籲Be Kind善待他人。

台灣的慈濟學校師生則走入社區，參與清掃街道、為街友募集年夜飯、向日照中心長輩拜年等活動。

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物質生活相對較不富裕的地區，包括慈濟為流亡土耳其的敘利亞難民學童所開辦的「滿納海國際學校」；2017年墨西哥地震之後，慈濟在重災區協助援建校園的天主教「莫雷洛綜合學校」（Morelos Institute）等學校也加入。

全球慈悲大挑戰創辦人麥曼尼加（Jill McManigal）感謝慈濟的參與。她說：「我真的很驚訝聽到今年慈濟號召了上萬名學童參與，而且有這麼多獨特的行動來傳播愛與善。」（編輯: 韋樞）1110206