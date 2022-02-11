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不滿經濟與疫情處理 拜登支持率僅剩4成

2022/2/11 07:12
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（中央社記者江今葉華盛頓10日專電）美國物價節節上揚，加上疫情陰霾依然難以擺脫，讓美國總統拜登的施政備受抨擊。一項最新民調顯示，支持拜登的美國民眾僅4成，近6成民眾不滿。

美國有線電視新聞網（CNN）今天公布一份最新民調顯示，58%美國民眾不滿意拜登（Joe Biden）的表現，僅41%民眾表示肯定。去年12月的同一項民調，不滿意的比例為51%，滿意的則有49%。

若是分析受訪者黨派立場，民調顯示，只有36%立場獨立受訪者支持拜登，共和黨支持者則低到僅有9%。儘管民主黨支持者普遍支持拜登，但支持度從去年夏末的94%，下降到83%。

物價大幅上漲以及因Omicron變異株帶來的大量確診病例，嚴重衝擊民眾對拜登的評價。和12月相比，拜登在處理經濟議題的支持度下降8個百分點至37%，處理疫情方面也下滑9個百分點剩下45%。

更大的警訊在於多數民眾對拜登政府今年能否完成各項政策目標不太具有信心，只有21%的受訪者對拜登政府為美國提供真正的領導能力充滿信心，32%民眾認為聯邦政府在某種程度上無法代表他們。

這項民調是由CNN與獨立民調機構SSRS於1月10日至2月6日針對全美1527名成年人進行，抽樣誤差為正負3.3百分點。（編輯：周永捷）1110211

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