韓國因應烏克蘭局勢 文在寅指示穩定供應鏈

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）俄羅斯大軍進逼烏克蘭邊境，當地風險升高造成油價大漲，韓國總統文在寅今天就供應鏈不安定因素指示相關單位因應，並表示對經濟、國安的應對措施不受任期限制。

文在寅今天在青瓦台主持第4次對外經濟安保戰略會議，對於近期烏克蘭態勢指示相關單位全力協助當地韓國公民安全避難及撤離，並提前準備將當地韓企風險降至最低的應對方案。

俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境集結，美國政府聲稱俄羅斯本週可能入侵烏克蘭，多國政府呼籲民眾盡快撤離當地，並縮減駐烏外交人員規模。當地緊張局勢升溫，也帶動國際油價上漲，可能進一步影響全球物價。

文在寅對此表示，必須將國內實質經濟與金融市場面臨的不確定因素降到最低，對出口業者及烏克蘭當地企業也必須提供全方位支援，提前因應可能發生的能源、原材物料及糧食供應問題。

文在寅指出，國際供應鏈風險持續擴大，就國安角度而言，需要以泛政府角度迅速應對，將既有供應鏈轉為以安定為主的體系，「必須將全世界共同面臨的供應鏈危機，轉化為強化我國經濟健全度及產業競爭力的機會」。

其中包括制定供應鏈管理基本法，完善法規以確保尖端技術產業在商品達到廣泛應用前可受到普遍性的管理。

為有效管理國內供應鏈狀況，文在寅提出設立「經濟安保供應鏈管理委員會」，並導入穩定供應鏈基金，做為財政措施的後援，並為擬定經濟國安相關品項與早期警報備妥制度化根據。（編輯：陳惠珍）1110214