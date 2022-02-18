阿富汗9歲男童困深井 搜救人員全力營救

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（中央社阿富汗坎達哈17日綜合外電報導）阿富汗南部偏遠村落有個9歲男童困在一口井里兩天，搜救人員今天全力營救希望幫他脫困。

法新社報導，摩洛哥之前也發生類似試圖營救落井男孩的事件舉世矚目，但是男童最後不幸死亡，之後不滿兩週時間，阿富汗扎布爾省（Zabul）蕭卡克（Shokak）村也傳出有男童落井。

包括塔利班政府的官員及網友上傳社群媒體的畫面顯示，名叫海達（Haidar）的男孩困在井裡，手臂與上半身還能活動。

畫面傳來他爸爸的問話：「我的兒子你還好嗎？跟我說話別哭，我們正設法把你弄出去。」

男孩哀怨的語調回復：「好，我會繼續說話。」

搜救人員把攝影機綁在垂降至窄井的繩索，取得這段畫面。

當地官員說，井穴深25公尺，男孩大約是困在10公尺處。

阿富汗副總理巴拉達（Abdulghani Barada）的機要阿札姆（Abdullah Azzam）在推特發文說：「配備救護車、氧氣與其他必要設備的搜救隊正在現場。」

搜救人員正從地表的某個角度，挖掘一道開口狹長的溝渠，試圖觸及至男孩受困處。

這個方法似乎與月初摩洛哥搜救人員採用的方法相似，當時1名男孩墜落至深32公尺的井裡，5天後不幸死亡。

「小拉揚」（little Rayan）的不幸遭遇獲得全球關注，並觸發大批網友深表哀悼，阿拉伯語的推特主題標籤#SaveRayan曾盛極一時。（譯者：曹宇帆/核稿：徐睿承）1110218