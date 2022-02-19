蒲亭將視察飛彈演習 美要俄拿出外交誠意

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（中央社慕尼黑18日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗今天會見北約秘書長和波羅的海3國領導人時，稱俄羅斯必須拿出外交解決的誠意，並警告俄方若入侵烏克蘭，勢必會面臨嚴重的後果。

綜合路透與法新社報導，俄羅斯國防部長今天稍早表示，總統蒲亭（Vladimir Putin）將於明天視察會發射彈道飛彈和巡弋飛彈的演習，美方1名高層稱此決定「（讓緊張）升級與不幸」。

賀錦麗（Kamala Harris）再次宣告北大西洋公約組織（NATO）的團結，強調「對北約任一成員的攻擊等同攻擊整個北約」，而若蒲亭決定入侵烏克蘭，美國和盟國已準備好用制裁因應。

賀錦麗說：「我們已經瞭解並已明確表示，仍對外交保持開放態度，針對這一點，俄羅斯必須證明他們也是認真的。」

面對俄羅斯可能會找藉口入侵烏克蘭，美國和歐洲國家都保持高度警戒。賀錦麗的說法似想向蒲亭傳達信息，即這場危機增強北約30個成員一同抵抗任何俄羅斯侵略的決心。

蒲亭則在莫斯科的記者會表示，俄羅斯需要努力提高自身經濟上的自主，稱西方國家總是會找藉口來對俄羅斯實施制裁。

美國駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使卡本特（Michael Carpenter）表示，美方發現俄方在烏克蘭邊境周遭部署的兵力，從1月的約10萬人，增加到16萬9000到19萬人之間。

美國總統拜登昨天表示，外交大門依舊敞開，但他認為俄羅斯會在幾天內入侵烏克蘭。白宮表示，拜登今天和法、英、德、波蘭、羅馬尼亞等國領導人通話，承諾以外交方式緩解緊張的局勢，同時也明確美國會在俄羅斯一旦侵烏時，迅速祭出相對應的經濟制裁。

拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞的領導人表示，展現團結、（加強）盟國間的對話、嚴厲的制裁與強化北約東翼戰力，仍是威嚇俄羅斯的唯一選擇。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）說：「今日，戰爭的惡靈在歐洲徘徊，不幸的是，我們不得不承認它，我們看到在烏克蘭發生武裝衝突的可能。」

他要求美國部隊「永久駐軍」於立陶宛，強調嚇阻是阻止俄羅斯的唯一方法。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110219