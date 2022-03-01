東芝拆分案遭股東反彈引紛擾 宣布撤換正副社長

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本電機大廠東芝公司（Toshiba）規劃將公司一拆為二引發股東反彈，東芝今天宣布，社長兼CEO綱川智、副社長畠沢守今天起卸任，由上席執行常務董事島田太郎升任社長兼CEO。

另由東芝電梯公司社長柳瀨悟郎出任東芝公司副社長。

日本經濟新聞報導，東芝一分為二的拆分案遭股東反對，持續引發紛擾，東芝今天宣布這項撤換社長兼CEO與副社長的人事案，並已在今天的董事會正式通過。

報導指出，東芝拆分案可能將有所變動。

前東芝社長兼CEO綱川智在卸任後，暫定轉任東芝董事會主席，前副社長畠沢守改任董事。

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東芝去年11月宣布要將旗下事業將分割為3家公司，但遭國外資產管理公司等股東反對；今年2月宣布改分割為2家公司，將東芝集團中的半導體與設備事業分拆為一個新上市公司，發電機等基礎建設事業則留在東芝本體，但仍遭遇阻力。

拆分案預定將在3月24日召開的臨時股東大會上尋求過半股東同意，東芝表示，關於召開臨時股東會與拆分案規劃「現階段沒有改變」。（譯者：顧荃/核稿：劉淑琴）1110301