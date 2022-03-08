巴西運送物資援助俄烏戰爭難民 營救巴西公民

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（中央社記者唐雅陵聖保羅7日專電）一架巴西空軍飛機今天執行一項人道救援任務，載運超過11公噸的食物、藥品和淨水器飛往波蘭，援助俄烏戰爭的難民，並營救從烏克蘭逃出的巴西人。

編號KC-390的巴西空軍飛機下午從首都巴西利亞起飛前往波蘭華沙，途經東北城市雷西夫（Recife）、非洲海岸維德角（Cabo Verde）和葡萄牙里斯本（Lisboa）。

機組由兩隊組成，共計18名機組人員，飛機容量是72名乘客，返程時間訂於10日。

巴西外交部長佛蘭薩（Carlos França）已在葡萄牙，將前往波蘭陪同物資捐贈和巴西人撤出戰區的工作。

這些物資包括50台巴西技術和製造的淨水器，每天可淨化約30萬公升水；50組太陽能電池板自主供應能源設備；5組醫療緊急情況藥包；以及10公噸（40萬餐）高營養脫水食物。

所有物資都是由外交部旗下巴西合作署（Agência Brasileira de Cooperação）委託民間組織「巴西聯盟運動」（Movimento União BR）負責籌集，高營養脫水食物來自一家專門生產即食和天然食品的巴西公司。

巴西聯盟運動創始人兼協調員蒙泰羅（Tatiana Monteiro）指出，這些脫水食物營養豐富，是在緊急情況時使用，雨水混和後就變成湯和燴飯。

幾週前，他們也在巴西向巴伊亞州（Bahia）、馬蘭豪州（Maranhão）、米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）和里約熱內盧州山城貝德羅保利斯（Petrópolis）的暴雨災民發放脫水食物。

蒙泰羅說：「現在，這些燴飯和湯不僅可以滿足烏克蘭人的飢餓感，而且最重要的是，可以讓他們的身體和心理得到滋養。」

巴西國防部聲明指出，救援物資運抵波蘭後，佛蘭薩將帶領工作人員在波蘭與烏克蘭接壤地區的大使館卸貨和分發。

同一架巴西空軍飛機也將營救從烏克蘭逃離的巴西公民。

巴西外交部指出，仍有大約400名巴西人居住在烏克蘭以及與波蘭、羅馬尼亞、摩爾多瓦和斯洛伐克接壤的地區，包括運動員、商人、跨國公司員工以及在當地組建家庭的巴西人。

據聯邦政府估計，在巴西駐這些國家的大使館支援下，已有150名巴西人成功逃離烏克蘭。（編輯：馮昭）1110308