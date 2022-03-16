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墨西哥新聞記者遇害 今年以來第8起

2022/3/16 18:45
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（中央社墨西哥市15日綜合外電報導）墨西哥西部米卻肯州檢察官辦公室表示，當地新聞媒體「觀察米卻肯」（Monitor Michoacan）主任林納瑞斯今天遭到謀殺。這是墨西哥今年以來第8起媒體工作者遇害事件。

米卻肯州（Michoacan）檢察官辦公室在聲明中說，林納瑞斯（Armando Linares）是「下午在私人住家」遭到殺害。

6週前，林納瑞斯的同事托雷多（Roberto Toledo）才遇害。

托雷多在1月31日喪命後，林納瑞斯斥責是對他和團隊的威脅，因為他們揭露貪腐。

林納瑞斯在一段影音中說：「我們沒有武裝，我們沒有帶武器。我們唯一的防衛是一支筆、一支鉛筆。」

根據無國界記者組織（Reporters Without Borders）和人權組織「第19條」（Article 19）的說法，林納瑞斯是墨西哥今年以來第8名遭到謀殺的新聞記者。對於媒體工作者而言，墨西哥是最危險的國家之一。

根據無國界記者組織的統計，墨西哥自2000年以來約有150名新聞記者遇害。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110316

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