入境印尼24日起可免隔離 穆斯林將能歡度齋戒月

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（中央社台北24日電）外籍旅客今起入境印尼，只要出示接種至少兩劑Covid-19基礎劑疫苗，並接受核酸篩檢（PCR），結果為陰性即可自由活動，免除隔離；呈陽性反應者則需自費接受印尼防疫小組安排的隔離檢疫。

印尼疫情緩和，印尼政府防疫小組昨天公布這項鬆綁方案，印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天正式宣布實施。

旅客今起自雅加達近郊的蘇卡諾哈達機場（Soekarno-Hatta）等7個國際機場、廖內群島省（Riau Islands）巴淡島（Batam）等港口入境，接種兩劑Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗或追加劑且PCR落地採檢陰性者，可免隔離。

印尼自7日起已先在峇里島試辦入境免隔離措施，因實施效果良好，且疫情持續緩和，因此決定擴大實施。

印尼時代報（Tempo）報導，尚未施打疫苗的印尼公民，或者拿工作簽證或永久居留證的外籍旅客，入境時持陰性的PCR證明，可在機場施打疫苗。不適合接種疫苗，而PCR篩檢結果為陰性者，必須接受隔離檢疫的安排。

印尼4月初即將迎接伊斯蘭曆第1443年的齋戒月（Ramadan），受疫情影響，印尼已連2年勸導民眾避免在齋戒月和親友吃開齋飯或在開齋節（Idul Fitri）返鄉。

佐科威說，疫情已有改善，今年齋戒月民眾可在清真寺祈禱，或參加夜間禮拜（tarawih），已經接種疫苗和追加劑的民眾也可在開齋節返鄉，但仍要遵守防疫守則。

印尼這波疫情在2月中達高峰，單日新增約6.4萬例確診，之後疫情持續趨緩，今天新增5808例確診，死亡人數新增122人。雅加達今天有約1067例確診，峇里島65例。（編輯：黃自強）1110324