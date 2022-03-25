東芝拆分案遭臨時股東會否決 被迫另謀發展戰略

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本電機大廠東芝公司（Toshiba）規劃將公司一拆為二引發股東反彈，甚至因此撤換社長等高層人事；昨天東芝召開臨時股東會，拆分案遭股東否決，東芝被迫另行規劃發展戰略。

日本放送協會（NHK）報導，東芝為尋求提高企業價值，原規劃將公司一拆為二，將半導體事業切割為新公司，並出售空調與電梯等3個子公司。

東芝為尋求股東支持拆分案，昨天召開臨時股東大會，不過會前多個積極行動派的大股東已表態反對，外部諮詢公司也認為股東應予以反對。

在昨天的臨時股東大會中，拆分案因未獲得過半數股東支持，遭到否決。

另外，會中也有股東提案應積極研議將東芝下市等策略，不過此案也遭到否決。

東芝社長島田太郎對此表示，將考量股東的意見，研議各種提升企業價值的戰略選項。

東芝去年11月宣布要將旗下事業分割為3家公司，但遭國外資產管理公司等股東反對；今年2月宣布改分割為2家公司，卻仍遭遇阻力；今年3月1日東芝宣布撤換正副社長，島田升任社長兼CEO至今。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1110325