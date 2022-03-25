憂西方制裁牽連 中國中石化傳停止與俄國談投資

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（中央社北京25日綜合外電報導）消息人士對路透社表示，中國政府敦促企業在投資俄羅斯一事上保持謹慎後，中國國營的中國石油化工公司（Sinopec）暫停與俄國商談重大的石油化工投資與天然氣銷售計畫。

這間亞洲最大煉油業者中止價值可能達5億美元的天然氣化工廠投資案，以及在中國銷售俄國天然氣的計畫，突顯即使是對俄國最重要的外交夥伴中國而言，先前沒料到的西方主導沉重制裁已形成嚴重風險。

俄國2月24日軍事入侵烏克蘭，西方國家便對俄國祭出諸多制裁措施，北京當局曾屢次表達反對制裁，堅稱將與俄國保持正常經貿往來，並拒絕譴責俄國在烏克蘭的行動，也不願稱之為「入侵」。

但在檯面下，北京當局對於涉及違反制裁的中國企業持謹慎態度，並提醒中企謹慎處理在俄國的投資。

熟悉內情的消息人士對路透社表示，自從俄國一個月前入侵烏克蘭以來，中國3大能源巨擘－中國石油化工公司、中國石油天然氣集團（CNPC）和中國海洋石油集團有限公司（CNOOC）都開始評估制裁對於它們在俄國價值達數十億美元投資的影響。

一名國營石油企業管理階層說：「在這場危機中，企業將嚴格遵循北京的外交政策立場。企業沒有任何接受新投資計劃的空間。」

2名瞭解會議狀況的人士透露，中國外交部本月召見3大能源企業官員，檢視他們與俄國合作夥伴和當地企業的商業合作關係。其中一人表示，外交部敦促他們不要過於貿然收購俄國資產。

消息人士指出，這些企業都成立了俄國相關議題的專責小組，並正在制定業務中斷及面臨二級制裁的應變計畫。

由於事涉敏感，消息人士要求不具名。中石化及其他公司都拒絕置評。中國外交部則不回應置評要求。

美國總統拜登昨天表示，中國知道自身的經濟未來與西方緊密連結。先前拜登對中國國家主席習近平發出警告，表示北京會後悔在俄國入侵烏克蘭議題上，與俄國站在同一陣線。

一名消息人士稱，中石化已經中止跟俄國討論投資價值上看5億美元，在俄國建造新天然氣化工廠的計畫。

這項投資計畫原本要與俄國最大石化公司西布爾（Sibur）攜手，中石化占40%、西布爾占60%，訂於2024年投入生產，類似於中俄在西伯利亞東部合資的「阿穆爾天然氣化工綜合工廠項目」（Amur Gas Chemical Complex）。

消息人士說：「這兩個企業想要複製阿穆爾項目，打造另一座工廠，且已經進入選址階段。」

消息人士稱，但中石化得知，持有西布爾少數股份且是董事會成員之一的季姆琴科（Gennady Timchenko）受到西方制裁後，就因此打了退堂鼓。

歐盟和英國上個月宣布對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）長年盟友季姆琴科，以及其他與蒲亭關係友好的俄國富豪施加制裁。季姆琴科的發言人則拒絕對制裁措施置評。

兩名消息人士指出，阿穆爾項目本身的資金也面臨危機，因為制裁可能會砍斷主要借貸方俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）與歐洲信貸機構的資金鏈。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110325