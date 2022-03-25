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聯合國官員籲習近平促俄烏和平 締造歷史獲諾獎

2022/3/25 23:10
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（中央社北京25日綜合外電報導）聯合國（UN）派駐中國的最高階官員表示，中國國家主席習近平有機會創造歷史，若他能為烏克蘭戰爭謀求解決之道。他鼓勵北京扮演更積極角色來終止人命損失。

來自印度的聯合國駐華協調員常啟德（Siddharth Chatterjee）接受彭博（Bloomberg News）訪問時說：「我認為中國是能夠在這場危機中擔當重要調停角色的國家。中國有這樣的能力、寬廣度和敏感度，它了解地緣政治的複雜性。」

常啟德還說：「我認為這是中國的諾貝爾獎時刻。」「一個真正的（爭取）諾貝爾和平獎時刻。」

自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，中國一直尋求維持中立形象。一方面發布聲明支持烏克蘭主權、表達對平民死傷關切；另方面又在聯合國支持俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），同時怪罪美國鼓勵北大西洋公約組織（NATO）擴張激起衝突。

儘管中國聲稱正在努力促使以外交方式解決烏克蘭危機，但幾乎沒有跡象顯示，北京目前密切介入促進烏克蘭與俄羅斯之間任何對話，而俄國卻是中國主要外交夥伴之一。

習近平也仍未與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話，反觀幾位其他可能的調停者已經這麼做，例如土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與以色列總理班奈特（Naftali Bennett）。

常啟德指出，若戰爭能立即停止，「符合中國利益」。他點名習近平推動的中國2項旗艦國際投資和基礎建設計畫「一帶一路」與「全球發展倡議」，「有可能開始走不下去」。

常啟德表示：「中國目前推動的所有這些重要倡議若要能成功，需要和平和發展。」（譯者：張正芊）1110325

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