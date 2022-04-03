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印度小城宗教暴力40餘傷 實施宵禁切斷網路

2022/4/3 12:53（4/3 13:53 更新）
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（中央社記者林行健新德里3日專電）印度北部小城昨晚爆發宗教衝突，導致40餘人受傷，並引發後續縱火事件。當地首長已增派600名警力維持秩序，並切斷網路與執行宵禁。

事件發生在距德里約320公里的卡拉烏里市（Karauli）。根據社群網站影片，一群印度教信徒昨天因印度新年舉行宗教遊行，不料經過一處穆斯林市集時遭石塊攻擊。

影片中可看到許多商店陷入火海，印度媒體「印度快報」（Indian Express）引述警方說法報導，有可能是印度教徒遭攻擊後縱火報復。

另外，「今日印度報」（India Today）指出，約有40餘人在事件中受傷，其中10人送醫、1人傷勢嚴重；當地警方已逮捕約30人進行調查。

卡拉烏里市已宣布宵禁直到4日午夜，同時切斷網路服務到今天午夜。警方也從他處增調約600名警員支援，維持秩序。

印度宗教多元，印度教徒與穆斯林因歷史情結，迄今時有衝突。這可追溯至中世紀穆斯林征戰印度的歷史，及印度與巴基斯坦依宗教分治時的不愉快過往。

自1950年代以來，印度已有過萬人在印度教與穆斯林暴動中喪生。

近期發生的宗教緊張事件，包括去年2月印度教青年遭穆斯林暴民圍毆致死、今年1月惡搞網站拍賣穆斯林女子、2月發生穆斯林學生戴頭巾上學之爭，以及最近的穆斯林牛肉販遭毆打事件。（編輯：廖漢原）1110403

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