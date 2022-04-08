美國逮捕日本黑幫老大 涉洗錢販運毒品和軍火

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（中央社紐約7日綜合外電報導）美國當局今天表示，已逮捕一名日本黑幫組織犯罪老大和3名泰國男子，犯嫌販賣海洛因和甲基安非他命，並試圖為緬甸和斯里蘭卡反政府組織購買地對空飛彈。

美國司法部表示，海老澤武史（Takeshi Ebisawa，音譯）、 宋帕克（Sompak Rukrasaranee）、桑波（Somphob Singhasiri）以及蘇克桑（Suksan Jullanan）於4日和5日在紐約被捕，罪名是販運毒品、武器以及洗錢。

美國緝毒局（U.S.Drug Enforcement Administration）幹員至少從2019年起就在泰國展開調查，這次被捕的犯嫌安排向一名臥底幹員出售緬甸反抗軍瓦邦聯合軍（United Wa State Army）的大量海洛因和甲基安非他命（methamphetamine）。

海老澤同時試圖為被稱為「坦米爾之虎」的斯里蘭卡坦米爾伊蘭解放之虎組織（Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE）、瓦邦聯合軍及克倫民族聯盟（Karen National Union）及撣邦軍（Shan State Army）購買自動武器、火箭、機槍和地對空飛彈，這些少數民族部隊長期與政府軍交戰。

海老澤和同夥於2021年2月3日前往哥本哈根，由美國緝毒局臥底幹員和兩名丹麥臥底警官，向他們展示一系列佯稱要出售的美國軍火，包括機槍和反戰車火箭。

他們還向海老澤展示用來擊落飛機的「刺針」（Stinger）飛彈照片和影片。

美國司法部說：「我們指控海老澤和他的同謀與臥底美國緝毒局幹員居間安排購買重型武器並出售大量非法毒品。」

「那些毒品是運往紐約街頭，武器則運往不穩定國家的不同派系。」

司法部又說，海老澤是「黑社會跨國組織犯罪集團的老大」。

蘇克桑擁有泰國和美國雙重國籍，宋帕克和桑波則是泰國公民。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1110408