限制常任理事國動用否決權 聯合國大會將辯論

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（中央社紐約聯合國總部19日綜合外電報導）聯合國大會預定今天召開會議，討論列支敦斯登領銜提出的一項決議草案，這項草案要求安全理事會5個常任理事國動用否決權時必須提出正當理由。

這項獲得美國力挺的提案，目的是讓常任理事國減少動用否決權。先前即已有人提出類似想法，現在因為俄羅斯入侵烏克蘭又被重新提出討論。

聯合國憲章明文規定，安理會應以全球和平捍衛者的身分介入衝突，但莫斯科手握的否決權，卻可癱瘓安理會行動。

外交人士說，列支敦斯登的提案獲得美國在內約50國背書。

安理會另有10個無否決權的非常任理事國。

法新社取得的草案內容顯示，若1個或多個常任理事國動用否決權，聯合國193個成員將在10個工作天內召開大會討論。

背書力挺此案的國家包括烏克蘭，以及希望在安理會日後擴張時能取得常任理事國席次的日本和德國。

外交界人士說，法國雖非共同提案者，但仍會投下贊成票。這項備受爭議的提案需要英國和中俄力挺，但目前不清楚他們會如何投票。

前蘇聯1946年首次動用否決權以來，莫斯科當局已動用了143次否決權，遠高於美國86次，英國30次以及中法各18次。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110419