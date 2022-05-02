港倡議人士「攬炒巴」訪瑞典 盼促國會香港友好小組

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香港反送中運動中知名的「攬炒巴」劉祖迪訪問瑞典，並會晤國會議員，他主張各國對香港進行各種層級的制裁，目前積極的在西方各國進行倡議行動。圖攝於4月29日。中央社記者辜泳秝哥特堡攝 111年5月2日

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩2日專電）香港知名倡議人士「攬炒巴」劉祖迪上週訪問瑞典，與瑞典港僑交流，並會晤瑞典國會各黨派議員，商討組成香港友好小組的可能，並且提高香港議題在瑞典的能見度。

在反送中運動期間提出「攬炒」戰略而得名「攬炒巴」的劉祖迪，去年宣布辭職，全心投入香港民主運動的國際倡議行動，現定居英國的劉祖迪，已在西方各國開始積極的倡議行動。

除了在英國，劉祖迪在比利時、瑞士、義大利、美國、加拿大均進行許多倡議香港民主的行動。

劉祖迪4月25日由瑞典非營利組織「解放香港」（Befria Hongkong）安排造訪瑞典，並會晤瑞典國會議員討論香港民主議題。

與劉祖迪會晤的瑞典國會主要政黨，包括執政的社民黨（Social Democratic Party）、最大的在野黨溫和黨（Moderate Party），以及左派黨（Left Party）和自由黨（Liberal Party）等議員均出席會面。

劉祖迪表示，與瑞典國會議員會面的經驗很好；由於瑞典受到中國長期霸凌，很了解中國的威脅，他此行的目的除了促成瑞典國會組成香港友好小組之外，也希望能在今年7月1日，香港回歸25周年的前夕，能促成至少10個國家的國會，發表共同聲明，支持香港民主。

除了會晤國會議員外，劉祖迪也和瑞典知名智庫「斯德哥爾摩自由世界論壇」（The Stockholm Free World Forum）會面，討論香港民主議題並且錄製相關主題的podcast，希望引起更多民眾關心香港議題。

瑞典各大報包括「每日新聞報」（Dagens Nyheter）、「瑞典日報」（Svenska Dagbladet）、「晚報」（Aftonbladet）均刊登了劉祖迪的相關報導。

劉祖迪表示，瑞典應該更謹慎面對中國企業在瑞典的動作，將人權議題納入考量。

目前提供斯德哥爾摩阿蘭達機場（Arlanda Airport）第5航廈安檢設備的中國企業同方威視（Nuctech）被美國基於國家安全疑慮而凍結，也被立陶宛政府禁用，但同方威視卻掌控了瑞典的重要關口。

他也提到，目前斯德哥爾摩都會區的地鐵、區間火車、鐵路都是由港鐵北歐公司（MTR Nordic Group）負責營運、維護，而港鐵（MTR）曾協助香港政府暴力鎮壓民眾，現在是瑞典規模最大的地鐵、鐵路維修公司，規模還在逐漸成長中。

此行劉祖迪除了在斯德哥爾摩進行國會倡議之外，也與瑞典港僑見面，交換在海外進行香港認同重建的心得與經驗，他也在非營利組織Bauhinias For Freedom安排下，前往瑞典第二大城哥特堡（Gothenburg）與當地港僑和市議員碰面交流。

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長期關心香港議題、並著有「香港RIP」的市議員莫漢森（Simona Mohamsson）表示，香港議題應該繼續被看見、討論，特別是看到俄羅斯的發展之後，人們應該更加注意中國的角色。

劉祖迪對此次瑞典行表示樂觀，他期望瑞典國會能在9月大選之後能著手成立香港友好小組，也希望日後能在瑞典有更多與香港民主、文化認同相關的行動。（編輯：韋樞）1110502