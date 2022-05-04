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北韓再試射彈道飛彈 日相岸田嚴厲譴責抗議

2022/5/4 16:35
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（中央社東京4日綜合外電報導）北韓今天再度試射彈道飛彈，目前在歐洲訪問的日本首相岸田文雄說「絕對無法容忍」，他對北韓表達嚴厲譴責與抗議。

日本富士新聞網報導，岸田說，北韓今天朝日本海試射彈道飛彈，今年以來頻繁試射包括洲際彈道飛彈（ICBM）等級在內的彈道飛彈，「北韓連串行為已威脅區域及國際社會和平、安全與穩定，絕對無法容忍」。

岸田還說，「這種違反聯合國安理會決議的行為，在強烈譴責同時也提出抗議」。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛副大臣鬼木誠在防衛省受訪時說，已透過駐北京大使館的管道向北韓提出抗議。

防衛省表示，北韓今天中午12時2分左右，從北韓西岸附近朝東試射一枚彈道飛彈，最高高度達約800公里、射程約500公里，推測掉落在北韓東邊的日本海、日本專屬經濟區（EEZ）外側。

防衛省表示，北韓今年1月試射7次、2月試射1次、3月試射3次、4月試射1次，今天是今年第13次試射彈道飛彈等。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110504

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