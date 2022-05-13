英國警方就首相派對門追加罰款 迄今累計逾百件

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（中央社倫敦12日綜合外電報導）英國倫敦警方今天表示，隨著調查工作持續進行，警方已針對動搖首相強生（Boris Johnson）政府地位的「派對門」醜聞，追加祭出50多起罰款，事件曝光迄今已累計超過100起罰款。

英國政壇去年11月爆發「派對門」（partygate）醜聞，政府官員遭揭發在2020和2021年COVID-19疫情大流行期間違反嚴格防疫規定、參加超過法定人數的聚會，引發民眾強烈反彈，在野黨也要求強生下台。

倫敦警方在4月12日的更新報告中說，截至當時已祭出「超過50起罰款」，遭開罰對象包強生本人、夫人凱莉（Carrie Johnson），以及財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）等。

事件曝光後，強生為違反防疫規定道歉。儘管他是第一位遭警方依據刑事調查事證裁罰的英國首相，但他仍堅決履行職務，拒絕下台。

倫敦警方公布最新一輪罰款後，消息人士透露，強生並未再度遭到開罰。不過，據警方說法，由於調查工作還沒結束，強生未來可能接到更多罰單。

先前國會也成立委員會，就強生過去對下議院否認首相官邸在封城期間違反防疫法規一事展開調查。

「派對門」醜聞也激起民眾對執政黨保守黨的不滿。保守黨在本月5日舉行的地方選舉中慘遭滑鐵盧。

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不過，主要反對黨工黨（Labour party）黨魁施凱爾也在投票日前幾天陷入「啤酒門」（Beergate）風波。他遭爆曾在2021年4月與黨部職員一同喝啤酒、違反室內群聚規定，這起事件在地方選舉投票前被保守黨大力炒作，但警方認定事證不足，未展開調查。

施凱爾9日承諾，如果警方認定他在選務會議上違反防疫法規並處以罰款，他將下台以示負責。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110512