葉倫：美制裁俄羅斯 如1940年代凍結納粹資源

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（中央社華沙16日綜合外電報導）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天將美國與盟邦對俄羅斯施加的制裁，比作1940年代有位財政部長不讓納粹德國取得金融資源的作法。

葉倫在波蘭華沙猶太人歷史博物館（POLIN Museum of the History of Polish Jews）演說時表示，1940年時任財長摩根索（Henry Morgenthau）說服時任總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）簽署行政命令凍結丹麥和挪威資產，儘管當時美國保持中立。

這讓納粹無法掠奪他們所占領國家的海外財富。

葉倫表示，那些行動給大家上了一課，以及波蘭猶太人抵抗納粹無法想像的壓迫時所做的努力，為反擊俄羅斯對烏克蘭戰爭提供了經驗。

「我們必須動用我們可以使用的工具來對抗壓迫，今天必須從那吸取教訓。」

美國及其盟國因俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，而對俄國實施前所未有的金融制裁，包括凍結數千億美元的俄羅斯中央銀行外幣資產。

葉倫說：「我們堅定決心追究俄羅斯的責任，隨時加強烏克蘭人民的力量。」

葉倫的祖父出生在波蘭東部波德拉謝地區索科洛夫（Sokolow Podlaski），她在紐約布魯克林一個猶太家庭出生長大，據她表示，她在波蘭的親戚很多都在納粹大屠殺時遭到殺害。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110517