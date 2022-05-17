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拜登推翻川普決策 重派美軍常駐索馬利亞

2022/5/17 12:39（5/17 12:51 更新）
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美國高層官員16日表示，總統拜登已下令重派美軍常駐非洲索馬利亞。（中央社製圖）
美國高層官員16日表示，總統拜登已下令重派美軍常駐非洲索馬利亞。（中央社製圖）
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國高層官員今天向媒體表示，總統拜登已下令重派美軍常駐非洲索馬利亞，以協助地方當局對抗青年黨（Al-Shabaab）激進組織。

法新社報導，前美國總統川普於2020年底卸任前數週內撤離幾乎所有駐索馬利亞美軍，以設法減少美軍從事海外活動；如今拜登決定改弦更張。

這名官員表示，拜登「批准了國防部關於重新部署東非美軍的請求，以便在索馬利亞當地重新建立一支小型常駐軍隊」。

這名官員還說，派駐美軍將少於500人，還說會花點時間才能在索馬利亞達到這樣的人數水準。

這樣的規模略少於原本派駐在索馬利亞的750名美軍，他們多年來在索國執行軍事行動對抗青年黨，但在川普任內撤離，改在鄰近國家肯亞和吉布地重建基地。

這名官員表示，川普2020年12月即將卸任前，不顧美軍高階將領的建言，下令從索馬利亞撤軍。「此後，不幸地只讓青年黨…更加壯大。」（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1110517

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