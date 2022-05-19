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俄艦共機18日海空活動 日方派機艦警監

2022/5/19 12:02
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（中央社東京19日綜合外電報導）日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）公布，一艘俄羅斯情報蒐集艦與兩架中國轟-6轟炸機，18日各自進行海空活動，日方派出機艦進行情蒐與警監。

日本富士新聞網報導，日本防衛省表示，確認兩架共軍轟炸機18日上午飛越日本沖繩本島與宮古島間空域，隨後在太平洋上空盤施後循原航線飛返東海。

報導指出，這兩架轟炸機可能掛載像是飛彈的物體。防衛省研判這兩架轟炸機可能在進行某種訓練與情蒐，正進行分析。

根據統合幕僚監部公布的訊息，兩架轟-6轟炸機18日上午從東海南下，在穿越沖繩本島與宮古島間空域後進入太平洋上空，並在太平洋上空盤旋後飛返東海。

日本航空自衛隊西南航空方面隊戰機緊急升空因應，並進行持續監視。

另外，統合幕僚監部也公布，18日清晨5時左右，海上自衛隊在北海道宗谷岬西方約120公里海域，確認一艘正往東航行的俄羅斯海軍情報蒐集艦，之後穿越宗谷海峽。

防衛省出動隸屬海上自衛隊第1飛彈快艇隊的若鷹號，及隸屬第2航空群的反潛巡邏機P-3C進行情蒐與警監。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110519

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