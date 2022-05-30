尼泊爾客機失事殘骸散落山區 尋獲14具遺體

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尼泊爾一架載有22人的客機29日失聯，搜救人員30日在山區找到殘骸。（圖取自twitter.com/NaSpokesperson）

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（中央社尼泊爾波卡拉30日綜合外電報導）尼泊爾一架載有22人的客機失聯後，搜救人員今天在山區找到墜機地點，並從散落的殘骸堆中找到14具遺體。

法新社報導，尼泊爾塔拉航空（Tara Air）一架客機昨天上午從西部城鎮波卡拉（Pokhara）起飛前往卓姆索姆（Jomsom），不久後即與塔台失聯。

軍方和民營企業的直升機昨天花一整天在偏遠山區上空搜尋，地面還有多支團隊，但隨著天色漸晚，惡劣氣候嚴重影響距離海平面4000公尺的善後任務後，作業只能暫時喊停。

搜救工作今天恢復後，尼泊爾陸軍今天在社群網站上傳一張飛機零件等殘骸散落山區的照片，其中一張可清楚看到機翼上印有9N-AET編號。

乘客中有4名印度籍，2名德國籍人士，其餘全是尼泊爾人。目前還不清楚失事原因。

尼泊爾民航局證實這架飛機在穆斯丹（Mustang）地區塔桑（Thasang）農村自治市的斯諾史維爾（Sanosware）區4420公尺處「遭遇意外」。

發言人告訴法新社：「目前已找到14具遺體，還會繼續找尋其他人下落。天氣狀況很糟糕，但我們把團隊帶到失事現場了。」

當地一名官員表示，飛機殘骸落在距離海平面約3800至4000公尺處。

根據航空安全網（Aviation Safety Network），這架飛機由加拿大哈維蘭（De Havilland）製造，於超過40年前的1979年首次飛行。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1110530