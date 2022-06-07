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義大利警痛擊哥倫比亞毒梟 緝獲市值75億古柯鹼

2022/6/7 17:21
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（中央社羅馬6日綜合外電報導）義大利調查人員今天表示，警方查獲4.3噸古柯鹼，市值達2.4億歐元（約新台幣75億元），對哥倫比亞販毒集團「海灣幫」（Clan del Golfo）可謂一大打擊。

路透社報導，義大利警方表示，這是歐洲迄今最大的緝毒行動之一，國際間協力調查後，共對6個國家的38人發出逮捕令，分別在義大利、斯洛維尼亞、克羅埃西亞、保加利亞、荷蘭和哥倫比亞。

整起調查歷時超過1年，哥倫比亞司法機構與美國國土安全部（U.S. Homeland Security）也參與合作。除了古柯鹼外，警方還沒收185萬歐元（約新台幣5833萬元）現金。

去年10月該組織領導人、別名「奧托尼爾」（Otoniel）的烏蘇加（Dairo Antonio Usuga）落網後，哥倫比亞當局11月表示，他們全心致力打擊幫派網絡擴散到全球28國的「海灣幫」。

義大利東北部城市狄里雅斯特（Trieste）調查人員談到這次緝毒行動時說：「這是對哥倫比亞最大的販毒集團又一次痛擊。」（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110607

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