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大批移民從墨西哥南部出發赴美 美洲高峰會蒙塵

2022/6/7 17:43
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（中央社墨西哥塔帕珠拉6日綜合外電報導）美洲高峰會今天正式在洛杉磯登場。數以千計移民今天也自墨西哥南部出發，打算前往美國，移民問題料將成為峰會重要議題。

法新社報導，非政府組織「人類尊嚴中心」（Human Dignity Center）協調員畢亞葛蘭（Luis Garcia Villagran）表示，這批從墨西哥南部塔帕珠拉（Tapachula）出發的移民，人數預計將超過1萬5000人。

畢亞葛蘭說：「我們想告訴今天參加美洲高峰會的各國領導人，移民婦女、兒童，以及移民家庭，都不是政治和意識型態利益交換的籌碼。」

「我們為自由而移民，也有權利移民。」

大批移民攜帶委內瑞拉、尼加拉瓜、與宏都拉斯的小型國旗，口中高喊「自由！」、「我們要簽證！」等口號，踏上這段長達3000公里的赴美旅程。

美國總統拜登於6月6日至10日，在洛杉磯（Los Angeles）主持第9屆美洲高峰會。拜登希望峰會可就移民問題達成區域協議。

然而，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）6日確認他不會出席峰會，並批評美國拒絕邀請古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉出席峰會的決定。華府認為，這些國家欠缺民主制度且會壓迫人民。

在2018年和2019年，穿越墨西哥到達美國邊境的移民大篷車隊，曾引發美國川普政府與墨國的緊張關係。

此後墨西哥加強邊境管制，2021年有超過30萬無證移民被拘留在當地。

自拜登於2021年1月上任以來，試圖入境美國的移民人數明顯增加。（譯者：施施/核稿：陳正健）1110607

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