波索納洛與拜登9日首度會晤 促進巴西美國關係

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（中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電）巴西總統波索納洛與美國總統拜登將於9日首度會晤，2人會面是波索納洛出席美洲高峰會的先決條件，預期會象徵性地結束拜登上任一年多來，巴西與美國之間冰凍的關係。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，波索納洛（Jair Bolsonaro）與拜登（Joe Biden）將討論如何應對俄烏戰爭導致的糧食短缺和燃料通貨膨脹問題，如何強化美洲大陸的生產鏈並保證礦產供應，談論兩國的民主，並就環境議題交換訊息。兩國外交官員希望波索納洛與拜登可以友好和諧地對話。

波索納洛向來崇拜前美國總統川普（Donald Trump），多次指控2020年美國總統大選作假，暗示拜登是非法總統。

波索納洛也對拜登批評巴西亞馬遜流域近年來森林砍伐率越來越高表示不滿，稱拜登政府是一個幾乎癡迷於環境問題的左翼政府。

但在拜登就任16個月後，兩國領袖的特殊情況使得他們的會面充滿政治利益考量。

面對拉丁美洲兩個大國巴西和阿根廷可能不出席美洲高峰會的可能性，拜登向波索納洛提出私人會面的邀請，以吸引波索納洛到洛杉磯。

聖保羅FGV基金會國際關係教授史圖恩克（Oliver Stuenkel）表示，對在今年10月總統大選投票意向民調中排名第2的波索納洛來說，這次會面是件好事，因為這讓波索納洛有機會反駁關於他在世界舞台被孤立，以及沒有被任何重要人物接待的批評。

如同在俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭之前，波索納洛赴莫斯科會晤俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）一樣，對波索納洛的支持者來說，成為國際焦點非常重要，何況是受美國總統邀請，更能提升他的名望。

部分美國外交官員認為，這麼長時間避免與波索納洛進行個人接觸，是拜登國際政策的一個錯誤。這樣做只考慮到他的國內政策，削弱美國在美洲的地位；即使拜登的行動可能被波索納洛在總統大選中利用，這種態度也需要改變。

美國政府關心的是如何盡可能採取標準的外交立場，避免被解釋為拜登的行動對巴西選舉的某一方有利。

白宮拉丁美洲事務顧問龔薩雷茲（Juan González）近日說，巴西的選舉要由巴西人來決定，美國對巴西的選舉機構充滿信心，這些機構已被證明是穩健的；拜登與波索納洛之間的對話將涵蓋更廣泛的話題。（編輯：郭中翰）1110609