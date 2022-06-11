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女子車震染性病 美法院裁定車險業者賠1.5億元

2022/6/11 15:38（6/11 15:50 更新）
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美國一名女子和男伴在車上發生性行為時，被男方傳染人類乳突病毒，法院裁定男子的汽車保險公司應賠償女子520萬美元（約新台幣1.5億元）。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
美國一名女子和男伴在車上發生性行為時，被男方傳染人類乳突病毒，法院裁定男子的汽車保險公司應賠償女子520萬美元（約新台幣1.5億元）。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國一名女子和男伴在車上發生性行為時，被男方傳染人類乳突病毒（HPV），法院裁定男子的汽車保險公司應賠償女子520萬美元（約新台幣1.5億元）。

法新社報導，這名來自密蘇里州的女子成功主張，她的伴侶因為疏忽害她感染人類乳突病毒，對方的保單應涵蓋她的「傷勢和損失」。

這名在法庭文件中僅以M.O.縮寫稱呼的女子先前求償990萬美元，但仲裁人決定以520萬美元賠償她的「損害和傷勢」。

仲裁人說：「被保險人應在性行為之前向M.O.揭露他的診斷結果，但他沒有。」

保險公司「蓋可產險」（GEICO）先前拒絕女子最初的理賠提議，並於去年對裁定提出異議，但密蘇里州上訴法院（Missouri Court of Appeals）本週維持原裁定。

人類乳突病毒是美國最常見的性病之一，且高風險病毒株可能會導致癌症，目前有相應的疫苗。

當事女子在最初的理賠提議中表示，2017年底，她在伴侶的車內進行沒有保護措施的性行為，感染了人類乳突病毒，然而男方當時就「知道自己的狀況」。

仲裁人說，男方先前「已被告知他的喉癌腫瘤被診斷出人類乳突病毒陽性反應」。

這名女子基於「過去及未來醫療支出」和「過去及未來心理、生理承受的痛苦」求償。

有關這項裁定的報導迅速在社群媒體上瘋傳，勾起一些人的幽默和憤怒反應。

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）推文表示：「這種瘋狂的損害索賠，是汽車保險費用如此高昂的重要原因。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110611

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