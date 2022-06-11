禁核擴散條約大會8月登場 岸田擬成首位出席日相

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（中央社東京11日綜合外電報導）禁止核子擴散條約（NPT）預定今年8月在美國舉行審議大會，日本首相岸田文雄已在討論能否親自出席；如果順利成行，岸田將成為首位出席該大會的日本首相。

日本放送協會（NHK）報導，討論全球縮減核武方向性的NPT審議大會，原本每5年舉行一次，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大影響，從2020年開始一延再延，目前預定今年8月在紐約聯合國總部舉行。

岸田10日晚間在出訪地新加坡演講時指出，「在烏克蘭危機中，俄羅斯恐使用核武已成為現實問題而被討論」，表達將盡全力讓NPT審議大會達成有意義成果的想法。

岸田為了擔任擁核國與非擁核國間橋梁角色，發揮領導力使大會獲得成功，已在商討能否出席NPT審議大會。

岸田將考量今年7月參議院大選結束後的相關政治活動行程，再決定是否出席。

日本「中國新聞」報導，政府相關人士透露，目前可能方案是岸田在各國代表表明立場的會議開幕日8月1日發表演說。

預料岸田將以自己是原子彈爆炸地選出的首相身分，公開訴求推動相關對策邁向「無核武世界」。

岸田曾以外務大臣身分，參加2015年舉行的NPT審議大會，向外界傳達選區廣島過去在原子彈爆炸所遭受的被害狀況。

岸田今年若順利出席並發表演說，可能對身為NPT加盟國的俄羅斯，以動用核武進行威嚇、動搖NPT體制表達危機感。

共同社中文網報導，審議大會原則上每5年舉行一次，是驗證核裁軍成果的機會，本次會議日程為今年8月1日至26日。

岸田上次以外務大臣身分在審議大會發表演講，在強調應推進核裁軍的同時，還呼籲各國政治領袖訪問原子彈爆炸受害地廣島和長崎。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110611