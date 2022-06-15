美國加強對中國情蒐工作 恐影響華裔公民自由

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）在美國情報單位加強對抗中國的同時，高層官員坦言，他們也可能蒐集更多華裔美國人的通話與電郵紀錄，令人憂心情報工作將影響美國公民自由。

為此，美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence, ODNI）的最新報告提出數項建議，包括擴大訓練來防止無意識的偏見，同時在內部重申，聯邦法令禁止純粹因為族裔就鎖定某人。

美聯社報導，美國情報單位不斷面臨壓力，要更深入了解中國在核武、地緣政治、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源等議題上的決策，現已成立新的中心與計畫來專門關注北京。

民主、共和兩黨都支持美國更強勢應對中國，民權團體和倡議者則憂心加強監控華裔人士的後果。

舉例而言，聯繫中國境內親屬或其他人，通聯內容被蒐集的機會可能提高。但情報單位無法量化蒐集頻率。

美國政府以國安之名歧視某些公民族群的歷史悠久，例如日裔美國人在二戰期間曾被迫入住拘留營，黑人領袖在1960年代民權運動時期被監視，以及清真寺在911攻擊事件後遭到監控等。

歧視華裔美國人的歷史則可回溯至1882年的「排華法案」（Chinese Exclusion Act），這也是第一部明確禁止特定族裔移民美國的法律。

倡議團體「反歧視亞裔美籍聯邦員工」（Asian American Federal Employees for Non-Discrimination）共同創辦人王愛玲（Aryani Ong）指出，亞裔民眾有時「不被充分相信忠於美國」。

身為印尼裔與華裔美國人的王愛玲表示：「我們常聽到有人回應說，我們不能削弱國安，彷彿保護亞裔美國人的憲法權利，與我國國防互相對立。」

她認為，國家情報總監辦公室5月31日公布的報告有利於對話，來促成公民權利和國防的結合。

美國中央情報局（CIA）去年底已公布新的用語指示，不鼓勵混淆中共政府與中國人。

CIA局長伯恩斯（Bill Burns）最近在喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）演講時說：「我們憂心的是中華人民共和國構成的威脅，而非中國人民，遑論華裔或亞裔美國人，明白這點很重要。」

「把兩者混為一談大錯特錯。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110615