日本新增逾1.4萬例COVID-19 東京較上週增加

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本富士新聞網自行統計，截至今天下午5時20分止，日本全境單日新增1萬4455例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診及18例死亡病例。東京今天新增確診較上週增加。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1681例確診病例，較上週六增加155例。最近一週平均單日新增1592.1例，是上週平均的98.3%。

依照東京都所訂標準，今天使用人工呼吸器或俗稱「葉克膜」的體外循環維生系統（ECMO）重症患者數，跟昨天一樣同為零人。

大阪府今天新增1255例確診病例，跟上週六人數相同，至今累計病例數99萬7475例，包括5102例死亡病例。重症患者較昨天增加1人，總數來到8人。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1268例確診病例，較上週六減少100例，至今累計病例數23萬7857例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增77.98人染疫，沖繩縣以563.19人連續85天高居日本各地之冠；鹿兒島縣以155.55人次之、熊本縣以147.27人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1110618