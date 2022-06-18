更多編輯台推薦新聞：
劉克襄：海外特派員如騎士冒險 見證世界與自己
生活

劉克襄：海外特派員如騎士冒險 見證世界與自己

影片／NBA勇士克服傷兵潮第7度封王 柯瑞激動落淚：我以全隊為榮
運動

影片／NBA勇士克服傷兵潮第7度封王 柯瑞激動落淚：我以全隊為榮

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
民進黨選對會建議徵召 林智堅選桃園、沈慧虹拚新竹市、蔡適應戰基隆
首頁 / 國際

日本新增逾1.4萬例COVID-19 東京較上週增加

2022/6/18 18:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京18日綜合外電報導）日本富士新聞網自行統計，截至今天下午5時20分止，日本全境單日新增1萬4455例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診及18例死亡病例。東京今天新增確診較上週增加。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1681例確診病例，較上週六增加155例。最近一週平均單日新增1592.1例，是上週平均的98.3%。

依照東京都所訂標準，今天使用人工呼吸器或俗稱「葉克膜」的體外循環維生系統（ECMO）重症患者數，跟昨天一樣同為零人。

大阪府今天新增1255例確診病例，跟上週六人數相同，至今累計病例數99萬7475例，包括5102例死亡病例。重症患者較昨天增加1人，總數來到8人。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1268例確診病例，較上週六減少100例，至今累計病例數23萬7857例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增77.98人染疫，沖繩縣以563.19人連續85天高居日本各地之冠；鹿兒島縣以155.55人次之、熊本縣以147.27人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1110618

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族