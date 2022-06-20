傳教宗將辭職 專家稱不太可能

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（中央社梵蒂岡20日綜合外電報導）天主教教宗方濟各最近延後訪問非洲的行程，而即將召集樞機主教開會的時機也令人好奇，有關他有意辭職的傳聞甚囂塵上。唯專家表示，教宗即將下台的可能性不大。

最近幾週，85歲的方濟各（Pope Francis）因膝蓋疼痛不良於行，被迫使用輪椅，上週他推遲原訂7月前往剛果民主共和國（DRC）和南蘇丹（South Sudan）訪問的行程。

此舉，加上教宗不尋常地決定在8月放假期間召開一次樞密會議（Consistory），任命新的樞機主教，引發外界對其未來計劃的種種揣測，最極端猜想就是他打算下台。

但許多人說，不會那麼快。

梵蒂岡消息人士告訴法新社：「在教宗身邊的人員中，大多數並不相信他有可能辭職。」

義大利梵蒂岡專家波利提（Marco Politi）表示，羅馬教廷（Roman Curia）內部傳出謠言並非新鮮事，且常受到那些涉有利益者所煽動。他告訴法新社：「教宗的反對者鼓動這些謠言，他們急切想看到方濟各離開。」

教宗辭職曾令人無法想像。但本篤十六世（Benedict XVI）2013年以身心健康衰退為由下台，創下先例。

2014年，方濟各在當選教宗接替本篤1年後告訴記者，假如健康妨礙他的教宗職務，他也會考慮下台。方濟各說，本篤「開啟了一扇門，一扇教宗退休的門」。

今年5月，義大利多家媒體報導，方濟各在與眾主教舉行閉門會議時開自己膝蓋的玩笑說：「與其動手術，我寧願辭職。」

然而，按梵蒂岡的說法，7月底加拿大之行仍在教宗的行程安排中，他會繼續接受膝蓋注射和物理治療。

方濟各早年曾切除一部分肺。如今除了膝蓋問題，他還經常出現坐骨神經痛。

去年，在方濟各接受結腸手術後，有關他辭職的謠言不脛而走，促使他告訴一家西班牙廣播電台：「我甚至未曾有這個念頭」。

除了健康，未來幾個月一系列日程安排令一些梵蒂岡觀察家懷疑方濟各是否正在為退休打好基礎，同時確保其改革維持不變。

首先是他決定在8月27日召集一次特別的樞密會議，擢升21名新樞機主教，其中16人年齡在80歲以下，因而有資格在未來的樞機主教團（conclave of cardinals）會議中選舉他的繼任者。

自2013年擔任教宗以來，來自阿根廷的方濟各已任命83位樞機主教，以期塑造天主教教會的未來，部分原因是為了抗衡歐洲在歷史上的主導影響，並反映他的價值觀。

8月28日，方濟各將前往義大利古城拉奎拉（L'Aquila），並造訪塞里斯泰五世（Celestine V，或稱策肋定五世）陵墓所在的大教堂，這位13世紀的教宗，是史上第一位辭職下台的教宗。

隨後，他將與來自世界各地的樞機主教舉行兩天會議，討論教廷改革議題。今年3月，方濟各頒布了教廷新憲法。

8月的日程是否像一些媒體所稱，可被視為一項暗示？波利提警告：「在現階段，這是個要面對現實而非危言聳聽的問題。」

他說，世界主教會議（Synod of Bishops）正在進行，將於2023年結束，會議旨在研究教會如何以更具包容性的方式向前發展，這對方濟各來說是一項有意義的倡議，「很難想像」他會在此時辭職。

基督教歷史學家、義大利波隆那「若望二十三世宗教學基金會」（John XXIII Foundation for Religious Studies）秘書長麥羅尼（Alberto Melloni）告訴法新社，外界對教宗的健康和他的打算做了「荒誕的」猜測。

他說：「這些都是人們渴望理解、揣測的事，但沒什麼好說的。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110620