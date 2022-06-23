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為接納北約更多軍隊進駐 立陶宛將增加國防支出

2022/6/23 22:51
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（中央社立陶宛首都維爾紐斯23日綜合外電報導）在北大西洋公約組織（NATO）即將召開高峰會前，立陶宛總統瑙塞達表示，立陶宛國防支出必須增加到國內生產毛額（GDP）的3%，以容規模大出許多的北約部隊進駐。

路透社報導，本次北約峰會將商討，如何對抗因俄羅斯入侵烏克蘭而不斷加劇的安全威脅。

較靠近俄羅斯的北約東側國家，爭取北約在其境內永久派駐較多兵力，但它們卻可能缺乏接納這些部隊所需的基礎設施，因此北約盟邦對於若擴大派駐兵力相關的軍隊部署和武器增設，依然意見分歧。

德國目前指揮立陶宛境內一個約有1700人的北約分遣隊。俄軍2月入侵烏克蘭後不久，這個部隊獲得增援兵力。

北約下週將於西班牙馬德里召開峰會。德國先前已同意指定一個大約3000人的戰備旅，可在情況需要時迅速出動保衛立陶宛。

瑙塞達（Gitanas Nauseda）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）6月7日說，假以時日，這個旅可以在擁有280萬人口的立陶宛駐紮。

瑙塞達本週接受路透社訪問時表示，他希望立陶宛最遲在2027年能具備條件接待這個旅進駐，但必須先花費數億歐元來發展所需軍事設施。

立陶宛已編列明年國防預算為15億歐元（約新台幣470億元），占立陶宛國內生產毛額的2.52%。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1110623

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