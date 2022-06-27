G7擬禁止進口俄黃金 對俄油設價格上限

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（中央社艾爾莫城堡26日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，美國與其他七大工業國集團成員將禁止進口俄羅斯黃金，是民主國家最新一起制裁措施，盼進一步經濟孤立對烏克蘭發動入侵行動的俄國。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，七大工業國集團（G7）預計28日做出正式宣布。

峰會在德南巴伐利亞邦阿爾卑斯山區艾爾莫城堡（Schloss Elmau）舉行。路透社報導，會議一開始，集團中有4國採取行動禁止進口俄羅斯黃金，以升高對莫斯科施壓，並切斷俄羅斯入侵烏克蘭的資金來源。

英國政府表示，英國、美國、日本和加拿大4國同意採取行動，禁止俄羅斯進口黃金。

英方表示，這項禁令是針對俄羅斯富人，他們一直在購買避險黃金以降低西方制裁造成的財務衝擊。去年俄羅斯黃金出口價值155億美元。

英相強生（Boris Johnson）表示，禁止進口俄羅斯黃金將「直接打擊俄國權貴，並重挫（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）戰爭機器的核心」。

歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）一開始是說，這議題需要審慎處理和進一步討論。

峰會討論的議題還包括對能源實施價格上限，用意是限制俄羅斯在石油和天然氣的獲利。

德國政府匿名消息來源說，英、法、美、德、日、義、加等7國領袖在這項議題上有「真正建設性」對話。

法國總統府一位官員表示，巴黎將推動石油和天然氣價格上限，並持開放態度來討論由美國財政部長葉倫（Janet Yellen）倡導的構想。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110627