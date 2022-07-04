日本6月開國門迎外國觀光客 商家民眾憂喜參半

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（中央社京都4日綜合外電報導）藤井康子在日本京都經營一家擁有230多年歷史的販酒商店，她細細查看帳本，對於外國遊客回歸感觸頗深。在疫情大流行之前，大量遊客流連在這座日本古都的街道，購買大量威士忌和葡萄酒。

她的矛盾心理反映出日本歡迎外國旅行團入境觀光時，也存在更廣泛的不確定性。他們擔心此舉恐導致COVID-19（2019冠狀病毒疾病）捲土重來，儘管日圓疲軟對遊客而言是一大吸引力，對提振當地企業來說也是福音。

79歲的藤井康子（Yasuko Fujii，音譯）說：「從商業角度來看，我們希望外國遊客前來觀光，但就情感角度而言，我們想要的是日本顧客。」

在2020年實施防疫限制措施前，數以百萬計中國、韓國和東南亞遊客經常湧入藤井商店所在的錦市場（Nishiki Market）朝聖。她說，絡繹不絕的觀光人潮讓許多當地人不再前來。

過去10年，開放大眾旅遊為日本經濟成長注入活水。2019年，外國遊客人數創下3200萬的新高紀錄，消費大約380億美元，然而，外國觀光客在京都寺廟神社等景點的擾人行為，也引起當地民眾抱怨連連。

京都以充斥茶館和「日式旅館」的狹窄街道聞名，外國遊客銳減雖讓這座古都的觀光產業受到嚴重打擊，卻也讓當地居民重拾寧靜。

隨著日圓匯率跌至20多年來最低點，加上全球旅遊業復甦，京都飽受重創的飯店和傳統甜品店本應見到觀光人潮激增，然而日本6月放寬防疫限制後僅允許少量遊客入境，因此只有若干遊客造訪。

在江戶時代即在錦市場開業的木村鮮魚店（Sengyo Kimura），68歲的木村薰（Kaoru Kimura，音譯）說，她希望遊客回籠，但人別太多。

在疫情大流行前，人氣超旺的木村鮮魚店經常擠滿遊客，由於這家商店不收小費，遊客經常留下感謝小物，例如加拿大國旗別針、中國剪紙、俄羅斯香水和夏威夷堅果。

木村說：「問題不在外國遊客，而是在我們接待顧客的能力。如果人數太多，我們就無法向他們提供適當的款待。」

身穿膠靴和圍裙的工作人員切著鮭魚和鮪魚，小心地將它們排放在店門口的蛤蜊和牡蠣旁。

木村說，她希望大家都能前來嚐嚐他們家的魚，「但是，大排長龍的人潮是場噩夢」。

在一家擁有40年歷史的古董店對街，過去常有一輛又一輛的巴士將觀光客載至大德寺，但廣大的停車場如今空無一人。

70歲的藤江宏志（Hiroshi Fujie，音譯）說：「京都是一座觀光城市，少了外國遊客，我們就遇上大麻煩。」他說，不曉得這家古董店能否在沒有外國遊客的情況下撐過第3年。

政府數據顯示，去年約有517萬人住在京都的飯店和民宿，幾乎都是日本人。相較之下，2019年約有1320萬外國人和日本人下塌京都旅店。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110704